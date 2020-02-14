В Уфе камеры начали распознавать жителей по лицам

Камеры наблюдения системы "Безопасный город" начали узнавать горожан по лицам. В первую очередь это будет необходимо для оперативной идентификации преступников. Систему протестировал на себе и Глава Башкирии Радий Хабиров.
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В рамках посещения Центра информационно-коммуникационных технологий Башкирии Радий Хабиров опробовал на себе систему распознавания лиц городских камер "Безопасный город". Как видно на скриншоте с камеры наблюдения, система действительно работает. Искусственный интеллект несколько раз опознал Радия Хабирова с вероятностью от 70 до 80 процентов, а также нашел среди толпы Геннадия Разумикина - министра цифрового развития республики.
Первые подобные камеры появились в Уфе в микрорайоне Инорс. Северная часть Уфы стала своеобразным "пилотом": здесь открыли новый отдел полиции, дополнительно осветили улицы, установили камеры наблюдения. Результат не заставил себя долго ждать, уровень преступности стал падать.
Руководитель региона подчеркнул, что теперь ловить преступников станет проще.
Кстати, подобная система активно развита в Китае. В этой стране к видеонаблюдению также подключена система так называемых социальных кредитов. Если говорить проще, она следит, чтобы жители вели себя хорошо. Те, кто нарушает общественный порядок, получают штрафные баллы.