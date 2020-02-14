В Уфе камеры начали распознавать жителей по лицам

Камеры наблюдения системы "Безопасный город" начали узнавать горожан по лицам. В первую очередь это будет необходимо для оперативной идентификации преступников. Систему протестировал на себе и Глава Башкирии Радий Хабиров.

В рамках посещения Центра информационно-коммуникационных технологий Башкирии Радий Хабиров опробовал на себе систему распознавания лиц городских камер "Безопасный город". Как видно на скриншоте с камеры наблюдения, система действительно работает. Искусственный интеллект несколько раз опознал Радия Хабирова с вероятностью от 70 до 80 процентов, а также нашел среди толпы Геннадия Разумикина - министра цифрового развития республики.

Первые подобные камеры появились в Уфе в микрорайоне Инорс. Северная часть Уфы стала своеобразным "пилотом": здесь открыли новый отдел полиции, дополнительно осветили улицы, установили камеры наблюдения. Результат не заставил себя долго ждать, уровень преступности стал падать.

Руководитель региона подчеркнул, что теперь ловить преступников станет проще.

Таких камер в Уфе мы установили 951, чтобы граждане чувствовали себя свободно, не опасаясь за свою жизнь и кошелек. Таким образом те, кто мешает спокойно жить нашим людям, нарушает закон, должны понимать - мы методично закроем видеонаблюдением все точки входа и точки выхода, всех нарушителей вытащим за уши и отдадим под суд. Радий Хабиров