Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернётся плюсовая температура

В Башгидрометцентре рассказали о предстоящем потеплении. Правда, плюсовую температуру жителям Башкирии стоит ждать только на следующей неделе. Выходные обещают быть морозными.

В выходные, 15 и 16 февраля, температура воздуха ночью понизится до -8,-13°, а днём до -3,-8°. В некоторых районах республики температура воздуха будет держаться на отметке -22°. Ожидается небольшой снег и слабый ветер.

Зато с понедельника станет намного теплее. Температура воздуха повысится ночью до -0,-5°, днем до +2,-3°. Мокрый снег, дождь, снежные заносы и гололедица навестят жителей республики вновь.