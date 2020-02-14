Госдолг Башкирии в 2019 году составил 13,5 млрд рублей

13 с половиной миллиардов рублей составил госдолг Башкортостана по итогам прошлого года. Снижение к уровню 2018 года – на 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в Министерстве финансов республики.
горячие новости
В целом в 2019 году увеличились и доходы, и расходы. Общий объем доходов бюджета республики оценили в почти 199 млрд рублей с ростом на 20 млрд. рублей или на 11,2%. Расходы – 215 млрд рублей с ростом на 35 млрд рублей или на 20%. При этом обеспечено финансирование социально-значимых расходных обязательств в полном объеме, а также своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.
Социальная составляющая бюджета республики сложилась на уровне 71,2% общей суммы расходов или 153 млрд рублей. Напомним, Минфин России назвал Башкортостан лидером по дефициту бюджета, показатель – 16 млрд 300 млн рублей. Республика по этому показателю вошла в топ-5 по стране. Суммарный дефицит 35 регионов оценили в 233 млрд рублей.
Автор: Екатерина Тимиряева
Фото: Интернет