Уфа стала самым романтичным городом России

Столица Башкирии - Уфа - стала самым романтичным городом России. Об этом рассказали представители компании 2ГИС. В Уфе больше всего пользователей в последние дни искали цветочные магазины.

В преддверии Дня всех влюбленных в России выяснили самый романтичный город. Уфа неожиданно заняла в рейтинге 1 место. Подсчет шел просто: среди общего количества поисковых запросов с 11 по 14 февраля в системе был выявлен процент запросов, которые вели на цветочные магазины.

В Уфе доля таких пользователей составила 4,1%. На втором месте расположился Нижний Новгород с результатом в 3,6%. Далее по списку идут Казань (3,5%), Екатеринбург (3,3%) и Самара (3,2%).

Жители города отмечают: сегодня в Уфе творится небывалый ажиотаж. Так, например, с самого утра в ресторанах уже невозможно было заказать себе столик. Все заведения общепита заняты влюбленными парочками.