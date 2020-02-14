В Уфе мужчины вымогали у бизнесмена деньги, угрожая смертью

В столице Башкирии задержали двух мужчин, которые похитили предпринимателя, а после вымогали у него деньги. Следственный комитет доказал причастность злоумышленников к совершенному преступлению. В квартире одного из мужчин были найдены неоспоримые улики.

В феврале 2018 года 50-летний мужчина и его 59-летний товарищ обманом заманили предпринимателя в свой автомобиль. Они увезли мужчину в офис к своему подельнику, где угрожали смертью ему и его семье и вымогали 3 миллиона рублей. Получив соответствующую расписку, мошенники отпустили предпринимателя, но постоянно напоминали о «долге» после.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, сотрудникам полиции удалось выйти на след преступников. В квартире одного из мужчин нашли более 23 миллионов рублей, в том числе и в иностранной валюте, а также дорогостоящий автомобиль. Происхождение этих денег пока неизвестно — вероятно, злоумышленники были задействованы и в других похожих преступлениях.

По факту похищения человека и вымогательства в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело.