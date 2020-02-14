В Башкирии система «Инцидент» помогла добиться освещения спортплощадки

Это сейчас Рамиль Сибагатов играет с дочкой в догонялки на льду, раньше же мужчина едва стоял на коньках, и о том, чтобы учить кататься своего ребёнка, не было и речи. Да и тренироваться можно было лишь в городе Учалы, своей хоккейной коробки в микрорайоне Бурансы не было. Универсальная спортивная площадка появилась лишь в прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив.

Рамиль Сибагатов, житель микрорайона Бурансы: «А вот здесь каток сделали, я теперь сюда хожу каждый вечер, ну, может, и не каждый вечер, но стараюсь приходить. Мне очень нравится. Даже коньки вот из-за этого купил. А я ведь даже стоять не мог на коньках, падал, держался вот за эту оградку постоянно».

Площадка стала и местом сбора для различных городских и спортивных мероприятий.

Эльвира Файзуллина, заместитель председателя Комитета по молодёжной политике спорта и туризма г. Учалы: «Часто организуются мероприятия как спортивные, так и культурно-массовые. Это могут быть массовые катания, хоккей в валенках и просто игровые точки для детей микрорайона Бурансы. Площадка чистится еженедельно, очищается лёд и прилегающая территория к площадке».

Но у хоккейной коробки был существенный минус: вокруг площадки для катания по вечерам не работали фонари. Местные жители не найдя выхода из темноты, оставили многочисленные жалобы в социальных сетях, и обращения зафиксировала система «Инцидент-менеджмент». Буквально несколько недель потребовалось для установки опоры с тремя светильниками. Также специалисты предприятия «Учалинские городские электросети» заменили лампы освещения на всей прилегающей территории.

Рамиль Сибагатов, житель микрорайона Бурансы: «Я доволен, просто вот эта одна лампочка перегорела, но бывает. Но я очень доволен. Единственное, вот тот угол маленько, но так-то тоже светло. Площадка белая, лёд всё отражает, нормально всё, светло и хорошо. Я вот теперь дома не могу сидеть даже, телик не смотрю, вот сюда прихожу».

Острота проблемы освещения улиц вскрылась после того, как своё недовольство этим фактом во время одной из рабочих поездок выразил руководитель республики Радий Хабиров. После этого сотни жалоб посыпались со всех городов и районов Башкортостана.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «В конце прошлого года в систему «Инцидент-менеджмент» от жителей республики поступало много обращений. связанных с уличным освещением. В основном люди жаловались на слабое освещение, отсутствие фонарей. И нужно сказать, что администрация Учалов достаточно оперативно отреагировала на все эти обращения».

Система «Инцидент-менеджмент» – своего рода проводник между администрациями городов и районов и жителями. Только за прошлый год в Учалинском районе было зарегистрировано 682 инцидента, лидирующие позиции заняли обращения, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, состояния дорог и благоустройства.

Альберт Мустафин, глава Учалинского сельсовета: «Жительница обратилась с просьбой установить уличное освещение, мы, в принципе, планировали его, но инцидент ускорил данный вопрос и мы под Новый год, в середине декабря установили вот на этой улице порядка 8 световых точек».

Виктор Денисов, житель с. Учалы: «Очень важно для пешеходов, скажем так, у нас-то фары есть, а вот в тёмное время суток детям очень полезно, ведь здесь школа рядом».

В ближайшее время в планах районной администрации установить ещё около ста светильников. И это только в селе Учалы, чтобы уменьшить количество тёмных пятен в районе.