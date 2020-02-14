В Уфе автобус столкнулся с легковушкой: пострадали две пассажирки

Вчера, 13 февраля, в столице Башкирии произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус марки Fiat столкнулся с отечественной "семеркой". Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на проспекте Октября. За рулем автобуса находился 59-летний уфимец. Сообщается, что в момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров.

В результате ДТП пострадали 18 и 65-летняя пассажирки автобуса. Они обратились за медпомощью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы. пресс-служба ГИБДД по РБ