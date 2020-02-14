В Уфе осудят начальника депо, по вине которого погибли двое мужчин

40-летний начальник депо пойдет под суд за гибель двух человек по неосторожности. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Трагедия произошла 3 декабря прошлого года.

В день происшествия при ремонте топливного бака тепловоза произошло возгорание. Пожар произошел из-за нарушения ТБ. Выяснилось, что начальник депо дал указание сварщику о проведении сварочных работ цистерны.

Двое рабочих получили ожоги и скончались в лечебном учреждении. Свою вину мужчина не отрицает. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.