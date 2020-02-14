«Мы как сестры были»: экс-менеджер «Сбербанка» обманула жителей Башкирии на 22 млн рублей

22 миллиона рублей и 24 потерпевших. В Дюртюлях экс-менеджер «Сбербанка» в течение 9 лет разводила людей на деньги. За это время в ловушку аферистки попадались не только клиенты крупного банка, но и знакомые и даже близкие друзья подсудимой. Сегодня стартовали судебные разбирательства.

Дружбу длинною в 20 лет Ляйсан Габидуллина оценила в 300 000 рублей. Именно на эту сумму она обманула свою самую близкую подругу. Полтора года назад, когда Габидуллина работала рядовым менеджером в «Сбербанке», она предложила подруге взять деньги в кредит и сразу же отдать их в долг под высокие проценты якобы знакомому предпринимателю. Тогда Алина Габбасова доверилась подруге без задних мыслей.

Пришлось мне написать заявление, хотя мне было очень тяжело написать, мы с ней как сестры были, мне сейчас очень тяжело говорить. Каждый месяц плачу за нее кредит, у меня тоже дети, надо и за учебу, и за репетитора, и зарплата у меня не позволяет уже. Алина Габбасова, потерпевшая

В течение нескольких лет Габидуллина кормила подругу «завтраками», а потом и вовсе исчезла из поля зрения. Чуть позже Габбасова узнала, что она не одна такая, кого бывшая приятельница обвела вокруг пальца.

Она подруга моей дочери, вместе учились. И вот, дочь приходит, говорит: «Мам, давай акции купим, раз в «Сбербанке» работает, может и этими делами управлять». Пролетели. Это мои сбережения 750 000. Венера Шайхуллина, потерпевшая

Под разными предлогами Габидуллина забирала деньги у своих друзей, знакомых и просто случайных клиентов. Якобы на них приобретались акции или открывался депозит.

500 000 я взял, чтоб историю сделать. Хотел эти деньги положить на депозит, она сказала: «Ты езжай домой, деньги оставь». Все документы оставил я там и пошел домой. Она сказала: «Сама положу, придешь и документы заберешь». Она уволилась, оказывается, оттуда, я прихожу, ее нет уже. Роман Каликаев, потерпевший

Уголовное дело на экс-менеджера банка возбудили в 2019 году. По версии следствия, она проворачивала подобные аферы в течение девяти лет.

За то время, сколько идет следствие, у подсудимой успел отстроиться новый дом. Находится он в коттеджном поселке в черте города Дюртюли. На вид здесь не менее 200 квадратных метров и возникает вопрос: все ли менеджеры «Сбербанка» могут позволить себе такую роскошь?

Обманутые собрались на очередное судебное заседание. Подсудимая явилась в сопровождении своего адвоката. Габидуллина отворачивалась и пыталась спрятаться от объектива нашей камеры. На разговор она явно не была настроена.

– Без комментариев, ребят, мы же сказали, все уже.

– Люди собрались, может, хотя бы извинения банальные?

– Никаких комментариев!

Слушание закончилось, не успев и начаться. Гособвинитель ходатайствовал об отводе судьи. Также выяснилось, что недавно объявились новые потерпевшие, и на сегодняшний день их уже 24 человека.

Отвод был обоснован тем, что ранее данный федеральный судья уже выносил решение по этому уголовному делу в виде возвращения уголовного дела на дополнительное расследование, и при вынесении данного постановления им было высказано определенное суждение по квалификации действий подсудимой. В связи с этим имеется обстоятельство, исключающее участие данного судьи в дальнейшем в данном процессе. Динар Шакиров, дюртюлинский межрайонный прокурор

Рассмотрение уголовного дела по существу продолжится в самое ближайшее время. Общая сумма ущерба составляет почти 22 миллиона рублей. Ляйсан Габидуллиной грозит до 10 лет лишения свободы.