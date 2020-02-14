«Мы как сестры были»: экс-менеджер «Сбербанка» обманула жителей Башкирии на 22 млн рублей

22 миллиона рублей и 24 потерпевших. В Дюртюлях экс-менеджер «Сбербанка» в течение 9 лет разводила людей на деньги. За это время в ловушку аферистки попадались не только клиенты крупного банка, но и знакомые и даже близкие друзья подсудимой. Сегодня стартовали судебные разбирательства.
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Дружбу длинною в 20 лет Ляйсан Габидуллина оценила в 300 000 рублей. Именно на эту сумму она обманула свою самую близкую подругу. Полтора года назад, когда Габидуллина работала рядовым менеджером в «Сбербанке», она предложила подруге взять деньги в кредит и сразу же отдать их в долг под высокие проценты якобы знакомому предпринимателю. Тогда Алина Габбасова доверилась подруге без задних мыслей.
В течение нескольких лет Габидуллина кормила подругу «завтраками», а потом и вовсе исчезла из поля зрения. Чуть позже Габбасова узнала, что она не одна такая, кого бывшая приятельница обвела вокруг пальца.
Под разными предлогами Габидуллина забирала деньги у своих друзей, знакомых и просто случайных клиентов. Якобы на них приобретались акции или открывался депозит.
Уголовное дело на экс-менеджера банка возбудили в 2019 году. По версии следствия, она проворачивала подобные аферы в течение девяти лет.
За то время, сколько идет следствие, у подсудимой успел отстроиться новый дом. Находится он в коттеджном поселке в черте города Дюртюли. На вид здесь не менее 200 квадратных метров и возникает вопрос: все ли менеджеры «Сбербанка» могут позволить себе такую роскошь?
Обманутые собрались на очередное судебное заседание. Подсудимая явилась в сопровождении своего адвоката. Габидуллина отворачивалась и пыталась спрятаться от объектива нашей камеры. На разговор она явно не была настроена.
Слушание закончилось, не успев и начаться. Гособвинитель ходатайствовал об отводе судьи. Также выяснилось, что недавно объявились новые потерпевшие, и на сегодняшний день их уже 24 человека.
Рассмотрение уголовного дела по существу продолжится в самое ближайшее время. Общая сумма ущерба составляет почти 22 миллиона рублей. Ляйсан Габидуллиной грозит до 10 лет лишения свободы.
Автор: Радмир Азнабаев