Бетонные столбы и торчащие пружины: в Уфе общественники проверили батутные центры

В Башкортостане каждый месяц минимум 2 ребёнка получают травмы в батутных центрах и парках. Это только те заявки, которые поступают в инспекцию Гостехнадзора республики. В Уфе Общероссийский народный фронт провёл проверку развлекательных парков.

Рядом с батутом – бетонный столб. Какие могут быть последствия после неудачного прыжка, остаётся только гадать. Общественники также не поняли, почему запасной выход, который находится рядом с батутами, закрыт, двери опломбированы.

Руководство батутного центра почему-то при виде камер занервничало. Общественников попросту выгнали. Мол, территория частная. По их словам, парк, в который ежедневно приходят дети с родителями, оказался вовсе не общественным местом.

Экскурсия, как выразились бизнесмены, прошла и в другом батутном центре. На этот раз уже с гидом. Руководитель сам сопроводил общественников. До истины докопались уже вместе.

Поролоновая яма проверку прошла, высота соответствует нормам. Активистов смутила закрытая дверь запасного выхода. Объяснение есть: по словам инженера, она закрыта на магните и при срабатывании пожарной сигнализации открывает автоматически.

В Башкортостане, по словам специалистов, обращений о травмах в батутных центрах и парках много. В инспекцию Гостехнадзора республики они поступают ежемесячно.