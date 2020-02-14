Выдающийся ученый-лингвист из Уфы Рахим Мурясов отмечает 80-летие

10 докторских и 35 кандидатских диссертаций написаны под его руководством. Коллеги называют Рахима Мурясова легендарной личностью. Маститый педагог и выдающийся ученый-лингвист отмечает сегодня свой 80-летний юбилей, и, несмотря на возраст, Рахим Закиевич продолжает преподавать: этот день он провел в стенах родного вуза.
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Философскую драму «Фауст», которая считается главным трудом Гёте, он прочитал не раз. Как на русском, так и на языке первоисточника. Именно на немецком, а ему Рахим Мурясов посвятил большую часть жизни, раскрывается весь смысл трагедии.
А это уже Рахим Закиевич рассказывает о своих учениках. Практически невозможно привести в пример страну, где не было бы выпускников факультета романо-германской филологии БГУ, который долгие годы возглавлял Рахим Мурясов.
Сразу после окончания факультета отслужил в армии и вернулся в родной вуз преподавателем латинского языка. Далее защита кандидатской диссертации в Московском институте иностранных языков и должность заведующего одной из кафедр ФРГФ. А после получения ученого звания доктор филологических наук Рахим Мурясов до 2015 года возглавлял факультет романо-германской филологии. Сегодня он является председателем диссертационного совета.
Друзья, коллеги, выпускники и студенты. В одном зале собралось не одно поколение тех, для кого эти стены стали родными. Сегодня они поздравляют с юбилеем маститого педагога и лингвиста.
Параллельно с научной деятельностью Рахим Мурясов по сей день продолжает читать лекции студентам, которым прививает любовь к языкам и развивает у них чувство стиля. Он намерен еще воспитать не одну плеяду лингвистов. Именно это желание он загадал сегодня, задувая свечи на праздничном торте.
Автор: Руслан Батыргареев