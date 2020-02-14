В Уфе в «Арт-квадрате» проходят мероприятия в честь Дня святого Валентина

В уфимском «Арт-квадрате» сегодня целились в сердца. В урбан-пространстве гуляли купидоны и с помощью лука и стрел пронзали сердца прохожих. Оружие любви, конечно, было игрушечным, а сама акция – шуточная, приуроченная ко Дню святого Валентина.

Праздник этот особенно любят продавцы цветов. Владельцы салонов говорят, что заранее пополняют ассортимент в преддверии 14 февраля, рассчитывая на традиционный рост количества покупателей. Цены, говорят коммерсанты, из-за праздника не поднимают.

День святого Валентина – праздник, который пришел из католической культуры. Назван в честь раннехристианского мученика Валентина. Согласно легенде, он венчал легионеров Римской империи с их избранницами, хотя тогда существовал запрет на свадьбы. За непослушание священника бросили в темницу и вскоре казнили.

Перед смертью Валентин написал письмо незрячей любимой, в котором раскрыл тайну своих чувств. Слепая девушка, получив предсмертное послание, прозрела. От этого, считается, и пошла традиция писать своим вторым половинкам валентинки. Но эта история не сделала праздник трагическим, а превратила 14 февраля в символ любви.