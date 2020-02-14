В Уфе в новом центре шорт-трека стартовали первые соревнования

Сегодня в спортивном объекте начался финал Кубка России. В турнире принимают участие сильнейшие шорт-трекисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и ряда других городов страны. В первый день прошли предварительные отборочные забеги у мужчин и женщин.

Также состоялись смешанные эстафеты на 3 и 5 тысяч метров. Напомним, что Кубок станет проверкой для нового спортивного сооружения. В будущем здесь планируется проведение европейских и мировых стартов.

Это счастье, что у нас в России, в Уфе появился такой каток с подвижной системой матов. По сути, он соответствует требованиям, предъявляемым к Олимпийским играм. Каток светлый, удобный, комфортабельный. Сергей Бойцов, председатель технического комитета Союза конькобежцев России по шорт-треку

Завтра в 12:00 пройдет торжественная церемония открытия финала Кубка России, а после начнутся финальные и полуфинальные заезды и мужчин и женщин на дистанциях 500, 1500 и 2000 метров.