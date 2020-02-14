«Салават Юлаев» готовится к домашнему матчу со СКА из Санкт-Петербурга

ХК «Салават Юлаев» завтра на своем льду примет санкт-петербургский СКА. В этом сезоне команды уже встречались. В сентябре уфимцы уступили в гостях со счетом 1:4.

Сейчас питерская команда располагается на втором месте в Западной конференции. У подопечных Алексея Кудашова 83 очка в 57 матчах. Встреча начнется в 16:30. Прямая трансляция на телеканале БСТ – в 16:15.