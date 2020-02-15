Организация в Башкирии задолжала 87 сотрудникам 2,5 млн рублей зарплаты

В Прокуратуру Благоварского района по факту невыплаты заработной платы обратились работники ООО «Урожай – ВГ». В связи с обращением ведомство провело проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.
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Работодатель задержал зарплату 87 работникам. Сумма задолженности составила свыше 2,5 млн рублей. Данное деяние является нарушением Трудового кодекса РФ.
Руководство оштрафовали на 30 тысяч рублей. Фирма уже погасила задолженность на сумму свыше 600 тысяч рублей. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.
Фото: Интернет.