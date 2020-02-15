В Уфе полицейские задержали наркодилера

В Демском районе башкирской столицы оперативники задержали 38-летнего мужчину. Он подозревается в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в региональном МВД.

На улице полицейские заметили подозреваемого и попросили его предъявить документы, однако тот занервничал. Оперативники провели досмотр и обнаружили пакетик с порошкообразным веществом. Согласно результатам экспертизы, вещество является наркотическим средством.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.