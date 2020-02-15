В Башкирии столкнулись две легковушки: есть пострадавший

Вчера, 14 февраля, в Кармаскалинском районе Башкирии было зарегистрировано ДТП. Произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и BMW. По предварительным данным, причиной аварии послужили погодные условия.

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ДТП произошло на 10 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Отечественной легковушкой управлял 30-летний житель Бурзянского района, а за рулем иномарки находился 34-летний уфимец. Об этом сообщили в ГИБДД по Башкирии.

В результате столкновения пострадал 68-летний пассажир BMW. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

14 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано тринадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ.