В пожаре под Уфой погиб ребенок

Вчера, 14 февраля, под Уфой на станции Тауш загорелся барак, расположенный по улице Железнодорожной. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 23:35. На место трагедии незамедлительно направились экстренные службы.
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По прибытию пожарных происходило горение внутри одной из квартир. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых были два ребенка.
К сожалению, пожар унес жизнь 5-летней девочки. Также пострадал 55-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.