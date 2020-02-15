В пожаре под Уфой погиб ребенок

Вчера, 14 февраля, под Уфой на станции Тауш загорелся барак, расположенный по улице Железнодорожной. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 23:35. На место трагедии незамедлительно направились экстренные службы.

По прибытию пожарных происходило горение внутри одной из квартир. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели эвакуировали восемь человек, среди которых были два ребенка.

К сожалению, пожар унес жизнь 5-летней девочки. Также пострадал 55-летний мужчина. Причины пожара устанавливаются.