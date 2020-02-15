В Уфе сотрудники благотворительного фонда пытались обмануть проститутку

С жрицей любви Марией Лусниковой, которая ранее обвинила нигерийского студента Айо Осия в изнасиловании и разбойном нападении, произошел курьезный случай. Двое благотворителей пришли к ней за "бесплатным" интимом. Об этом сообщает Mash.
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Мария отказала незваным гостям. Чуть позже ей все-таки удалось выяснить, кем они являются на самом деле.
Данную ситуацию также прокомментировала юрист Марина Авраменко.
Взглянув на фотографию парня, индивидуалка узнала на фотографии "сотрудника полиции", который приходил к ней.
В свою очередь, парень сказал, что в его руках был студенческий билет.