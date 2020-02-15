В Уфе сотрудники благотворительного фонда пытались обмануть проститутку

С жрицей любви Марией Лусниковой, которая ранее обвинила нигерийского студента Айо Осия в изнасиловании и разбойном нападении, произошел курьезный случай. Двое благотворителей пришли к ней за "бесплатным" интимом. Об этом сообщает Mash.

Сегодня меня посетили так называемые "липовые" сотрудники полиции с "липовой" корочкой, помахали перед моим лицом, намекая на то, что либо я должна им заплатить, либо воспользоваться моим временем. Мария Лусникова

Мария отказала незваным гостям. Чуть позже ей все-таки удалось выяснить, кем они являются на самом деле.

Никакими сотрудниками полиции ребята не являются, оказалось, что они - учредители одного из благотворительных фондов. Мария Лусникова

Данную ситуацию также прокомментировала юрист Марина Авраменко.

Это статья 133 "Понуждение у действия сексуального характера" под угрозой шантажа и статья 163 "Вымогательство" опять же под угрозой шантажа. Марина Авраменко, юрист

Взглянув на фотографию парня, индивидуалка узнала на фотографии "сотрудника полиции", который приходил к ней.

Я подтверждаю, что именно этот человек приходил ко мне с "липовой" корочкой полицейского. Мария Лусникова