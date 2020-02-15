В Уфе пропал 29-летний Сергей Павлов

Четыре дня назад в Уфе пропал молодой мужчина, пишут волонтеры «Лиза Алерт». Сергею Павлову 29 лет. Родственники не могут его найти с 11 февраля.

В ориентировке не указано, при каких обстоятельствах исчез мужчина. Это означает, что он может быть в любой части города и даже в любом районе республики. Известно только, что в день пропажи он был одет во все черное: пуховик, джинсы и шнурованные полусапоги.

Уточняются также приметы Сергея: он ростом около 183 см, русоволосый и плотного телосложения. У пропавшего частичная гетерохромия: каре-зеленые глаза. Если вы видели похожего на него человека, расскажите об этом по номеру: 8-800-700-54-52 или Службе-112.