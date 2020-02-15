«Мирное время, а столько людей погибает»: два человека скончались на трассе в Башкирии

Сегодня утром, 15 февраля, на территории Иглинского района произошла авария, которая унесла жизнь двух человек. Также в ДТП пострадали 5 человек, пишет ГИБДД по РБ. Среди травмированных оказался и ребенок.

Об инциденте на трассе, связывающей Самару, Уфу и Челябинск, инспекторам и экстренным службам сообщили примерно в 11:00. По предварительной версии, произошло лобовое столкновение «Рено Дастер» и «Шевроле Нива». Это привело к смерти 59-летнего мужчины, управлявшего французской иномаркой, и его пассажира.

Мирное время, а столько людей погибает просто из-за своей беспечности. Люди, будьте внимательны, берегите себя и своих близких. Мои соболезнования родственникам погибших, а пострадавшим - скорейшего выздоровления. Ксения О., очевидец