В Башкирии внезапно ухудшится погода

Синоптики регионального Гидрометцентра рассказали о погоде в ближайшие несколько дней. Хоть в выходные и ожидаются благоприятные условия, уже сегодня жителям некоторых районов Башкирии стоит опасаться выпадения сильных осадков. На юго-востоке республики прогнозируется не только снег, но и туман, который сократит видимость на дорогах до 500 метров.

Средней температурной отметкой для уикенда станет -3…-9° для светлого времени суток и -8...-15° в ночные часы. Однако уже с понедельника погода преподнесет неприятные сюрпризы, а к 18-19 февраля и вовсе ухудшится. В это время прогнозируются разнообразные осадки: от снега до дождя со снегом.