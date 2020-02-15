Читал книжку за рулем: водитель автобуса в Уфе зажал пассажирку

Уфимка сняла на видео, как водитель автобуса читает за рулем. По ее словам, кадры сделаны сегодня в транспорте, следовавшем по маршруту №74. Кроме того, у ролика есть предыстория.

Как рассказала автор видео, она села в автобус на остановке «Госцирк». Пассажирка даже не успела зайти в салон, как ее зажало дверьми. Водитель даже не заметил, что что-то пошло не так.

Я оказалась наполовину внутри, наполовину на улице. А самое любопытное, что автобус поехал дальше по маршруту. Поскольку двери были тугие, самой выбраться из плена не удавалось, и мне помог один из пассажиров. автор ролика

Возмущенная женщина тут же прошла к водителю. Увиденное ее поразило: мужчина читал книгу прямо за рулем. Собирается ли пострадавшая обращаться куда-либо с жалобами, неизвестно.