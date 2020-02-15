В больницу был доставлен житель Башкирии с ножевыми ранами в груди

В селе Тепляки, которое находится в Бураевском районе, случилось страшное происшествие. 32-летнего местного жителя ударили несколько раз ножом. О случившемся известила пресс-служба МВД республики.

Следователями оперативно был задержан подозреваемый. Им оказался 39-летний житель села Тепляки, имевший при себе нож. Известно, что он уже был судим ранее за вымогательство, а также кражу. Кстати, пострадавший тоже раньше сидел в тюрьме.