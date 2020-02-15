Система «Инцидент» в Башкирии: «Жители поверили власти, и их жалобы не остаются без ответа»

Это сейчас Рамиль Сибагатов играет с дочкой в догонялки на льду, раньше же мужчина едва стоял на коньках, и о том, чтобы учить кататься своего ребёнка, не было и речи. Да и тренироваться можно было лишь в городе Учалы, своей хоккейной коробки в микрорайоне Бурансы не было. Универсальная спортивная площадка появилась лишь в прошлом году

Рамиль Сибагатов, житель микрорайона Бурансы: «А вот здесь каток сделали, я теперь сюда хожу каждый вечер, ну, может, и не каждый вечер, но стараюсь приходить. Мне очень нравится. Даже коньки вот из-за этого купил. А я ведь даже стоять не мог на коньках, падал, держался вот за эту оградку постоянно».

Но у хоккейной коробки был существенный минус: вокруг площадки для катания по вечерам не работали фонари. Местные жители не найдя выхода из темноты, оставили многочисленные жалобы в социальных сетях, и обращения зафиксировала система «Инцидент-менеджмент». Буквально несколько недель потребовалось для установки опоры с тремя светильниками, а также замене ламп.

Ляйсан Хайртдинова, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «В конце прошлого года в систему «Инцидент-менеджмент» от жителей республики поступало много обращений, связанных с уличным освещением. В основном люди жаловались на слабое освещение, отсутствие фонарей. И нужно сказать, что администрация Учалов достаточно оперативно отреагировала на все эти обращения».

Благодаря системе «Инцидент» проблему с освещением удалось решить и в Уфе. Во дворе дома №30/1 по ул. Орджоникидзе на детской площадке фонарные столбы по периметру установили, а вот подключить забыли. С момента заселения дома уличные огни так ни разу не зажигались.

Ильдар Якупов, житель дома по улице Орджоникидзе, 30/1: «Ну да, была такая проблема в течение года, наверное. Я не знаю там подробности. То ли РТС, «Башэнерго» не подключало. То ли документы КПД. Застройщик КПД то ли документы не подавали, подробностей я не знаю. Год света не было».

Местные жители написали Радию Хабирову. Это обращение к Главе республики также не осталось без внимания.

Дмитрий Черенков, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «Начали отрабатывать инцидент с администрацией Калининского района, подключили администрацию города. В процессе отработки выяснилось, что застройщик не может найти общий язык с ресурсоснабжающими организациями, с Уфагорсветом. Ну помогли им в этом вопросе, скоординировали их».

Сейчас техническую документацию застройщик представил, сети приняты. А простоявшие больше года фонарные столбы наконец зажглись.

Тема благоустройства вышла на первое место по количеству обращений в «Инцидент-менеджмент». Когда система начинала работу, первую строчку занимали проблемы в здравоохранении. Сейчас медицина на 4-м месте. На последнем «Здравчасе» обращения жителей также стали предметом обсуждения. В лидерах по жалобам Уфа, Салават, Стерлитамак, Уфимский и Ишимбайский районы. Люди пишут о нехватке врачей, проблемах с записью, обеспечении лекарствами. Кстати, и руководители муниципалитетов в соцсетях сами поднимают вопрос нехватки специалистов, приглашая медиков на работу. Кроме того, люди с нетерпением ждут открытия строящихся или находящихся на ремонте медучреждений.

Гульназ Калимуллина, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «Продолжают поступать жалобы от жителей Белебея по поводу открытия роддома после капитального ремонта. Роддом должны были открыть еще в январе, но, к сожалению, сроки немного сдвинулись. Связано это с получением разрешительной документации от надзорных органов. Планируется, что роддом откроется к 8 марта».

Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям: «Увеличивается количество жалоб, это очевидно. Но связано это не с тем, что медицина стала хуже. А связано это с увеличивающимся вниманием жителей к этой теме. Еще один важный фактор, который здесь сыграл, это то, что жители поверили власти, поверили в то, что их слышат. И их жалобы не остаются без ответа».

Главный принцип работы с обращениями жителей – системность. Все жалобы, о которых докладывают Главе Башкортостана, заносятся в протокол. Исполнение каждой контролируется. Инцидент считается закрытым в том случае, когда жителю дан положительный ответ в социальных сетях.