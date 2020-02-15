«Куда смотрит администрация?»: в Башкирии не ремонтируют разваливающийся жилой дом

Провалиться сквозь пол или оказаться под обломками крыши – этого опасаются жители нескольких домов в Учалинском районе. Ветераны труда, проработавшие на железной дороге десятки лет, вынуждены своими руками поддерживать состояние здания. Почему строение не признают аварийными?
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Дома были построены ещё в конце 50-х годов для сотрудников железной дороги. Когда-то это жилье считалось элитным, рядом возвели детский сад. Но с годами стены обветшали, стала протекать крыша, а фундамент можно буквально разобрать руками.
Здания разрушаются не только снаружи: внутри домов кирпичи тоже можно свободно вытащить из стен. Александр Петров – железнодорожник. Эта квартира досталась ему от матери, которая, в свою очередь, получила её более полувека назад за работу на путях.
В четырех домах по улице Железнодорожной проживают более 120 человек, 17 из них – дети. По словам местных властей, в том, что жилье пришло в негодность, виноваты и сами люди, не оплачивающие взносы за капремонт.
Обветшалый фундамент – это не все проблемы жителей. Подвалы дома из-за устаревших коммуникаций заполнены водой, а полы в квартирах и подъездах буквально разрушаются под ногами, что добавляет людям острых ощущений, особенно родителям.
Дом 1955 года постройки, и, по словам жильцов, капитального ремонта здесь никогда не было. А вот из этой квартиры люди съехали из-за невозможности восстановления пола. Сейчас дверь открыта, и соседи опасаются, что, играя, дети могут зайти сюда и провалиться вниз.
В 2006 эти дома признали аварийными, людей должны были расселить до 2015 года, однако вскоре Верховный суд отменил это решение.
Осенью прошлого года администрация вновь заказала экспертизу домов, и их снова признали аварийными. Однако возникло новое обстоятельство: земля под зданиями не принадлежит муниципалитету и находится в собственности у Российской Федерации и в аренде у РЖД.
Пока администрация разбирается с тёмными пятнами прошлого, люди ждут капитального ремонта, который планируется только через девять лет. Главное, дожить до этого дня целыми и невредимыми, говорят жильцы. Они надеются, что их услышат и чиновники разберутся в этой непростой ситуации.
Автор: Айгуль Хатыпова