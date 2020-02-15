«Куда смотрит администрация?»: в Башкирии не ремонтируют разваливающийся жилой дом

Провалиться сквозь пол или оказаться под обломками крыши – этого опасаются жители нескольких домов в Учалинском районе. Ветераны труда, проработавшие на железной дороге десятки лет, вынуждены своими руками поддерживать состояние здания. Почему строение не признают аварийными?

Дома были построены ещё в конце 50-х годов для сотрудников железной дороги. Когда-то это жилье считалось элитным, рядом возвели детский сад. Но с годами стены обветшали, стала протекать крыша, а фундамент можно буквально разобрать руками.

Здания разрушаются не только снаружи: внутри домов кирпичи тоже можно свободно вытащить из стен. Александр Петров – железнодорожник. Эта квартира досталась ему от матери, которая, в свою очередь, получила её более полувека назад за работу на путях.

Здесь прохладно, плесень везде, всё разваливается, кирпичи падают. Электричество замыкает, лампочки перегорают. Александр Петров, житель с. Учалы

В четырех домах по улице Железнодорожной проживают более 120 человек, 17 из них – дети. По словам местных властей, в том, что жилье пришло в негодность, виноваты и сами люди, не оплачивающие взносы за капремонт.

Согласно жилищному кодексу должны своими силами содержать внутридомовое имущество и содержать дома в нормальном состоянии. – То есть ремонтировать крыши, стены сами? Да? – Текущий ремонт они согласно жилищному кодексу должны сами полностью содержать. Альберт Мустафин, глава Учалинского сельского поселения

Обветшалый фундамент – это не все проблемы жителей. Подвалы дома из-за устаревших коммуникаций заполнены водой, а полы в квартирах и подъездах буквально разрушаются под ногами, что добавляет людям острых ощущений, особенно родителям.

Я вот на работе сижу, а если у меня ребёнок упадёт? Я в ответе буду? Конечно, я буду! А куда смотрит администрация? Сельсовет? Вот у меня ребёнок стоит! Каждое утро в садик ходит. жительница с. Учалы

Дом 1955 года постройки, и, по словам жильцов, капитального ремонта здесь никогда не было. А вот из этой квартиры люди съехали из-за невозможности восстановления пола. Сейчас дверь открыта, и соседи опасаются, что, играя, дети могут зайти сюда и провалиться вниз.

В 2006 эти дома признали аварийными, людей должны были расселить до 2015 года, однако вскоре Верховный суд отменил это решение.

Там очень много положений, где они должны участвовать, сколько эти дома должны там в процентном соотношении – по многим параметрам они не прошли, не уложились в эти критерии, поэтому, скорее всего, так. Я стопроцентно, конечно, не могу ответить вам точно, дело давнишней давности – 14 лет прошло. Альберт Мустафин, глава Учалинского сельского поселения

Осенью прошлого года администрация вновь заказала экспертизу домов, и их снова признали аварийными. Однако возникло новое обстоятельство: земля под зданиями не принадлежит муниципалитету и находится в собственности у Российской Федерации и в аренде у РЖД.

Пока администрация разбирается с тёмными пятнами прошлого, люди ждут капитального ремонта, который планируется только через девять лет. Главное, дожить до этого дня целыми и невредимыми, говорят жильцы. Они надеются, что их услышат и чиновники разберутся в этой непростой ситуации.