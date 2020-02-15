В Уфе коммунальщики борются с обледенением пешеходных зон

Коммунальщики Уфы вышли на борьбу с обледенением на тротуарах и пешеходных дорожках. Особое внимание они уделяют остановкам и пешеходным переходам. Прямо сейчас уборка снега и противогололёдная отсыпка песком проводится во всех районах столицы.

Во дворах работают по графику. Жильцов заранее оповещают о том, что на придомовую территорию заедет трактор и, чтобы очистка от снега была качественной, просят убрать автомобили. Ночная смена дворников продолжит посыпать песком дорожки.

Альфис Гареев, директор УЖХ «Сипайловское» Октябрьского района г. Уфы: «В первую очередь очищаем козырьки. Снег с них выталкиваем на проезжую часть и чистим все это до тех пор, пока не откроем бордюры. Чуть ли не до асфальта».