«Экологически чистое, правильное мясо»: в Башкирии животноводы обсудили развитие отрасли

Скотоводы мясной отрасли поборются за рентабельность с крупными индустриальными фермами молочного направления. В своём сентябрьском указе Глава Башкортостана дал поручение увеличить ежегодное производство мяса с нынешних 410 тысяч тонн до полумиллиона. Этот рынок пока нестабилен, даже в школьном питании встречаются импортные мясные брикеты неизвестного качества.
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Ситуацию готовы исправить башкирские животноводы. При этом работать по старинке уже невыгодно. Новые пути развития обсуждали на выездном совещании в Караидельском районе.
Канадские герефорды чувствуют себя в Караидельском районе как дома. И хотя доить их нельзя – всё молоко уходит на кормление телят – животноводы отдают предпочтение им за мясные качества. Привес в сутки может превышать один килограмм. При этом в содержании данная порода неприхотлива. Бычки могут набрать оптимальный вес даже под открытым небом.
Экскурсию по крупнейшему хозяйству Караидельского района устроили животноводам из 13 муниципалитетов республики. Повысить компетенцию в мясном скотоводстве – главная цель зонального семинара. Гостей познакомили с методикой получения натурального продукта без использования различных стимуляторов роста, делая упор на экологичность. Важно не прогадать с породой скота. При правильном уходе цена на различные части туши герефорда на прилавке может варьироваться от 300 до тысячи рублей за килограмм.
Бычков для забоя хозяйство выращивает в фидлоте под открытым небом. Построить его можно в любом крестьянско-фермерском хозяйстве. А современные откормочные площадки при крупных животноводческих комплексах возведёт итальянская компания «Кремонини». В Фёдоровском районе начало работ запланировано на первое полугодие 2020-го, в Бураевском районе строительство уже ведется. И хотя для участников семинара такие объемы пока только снятся, позволить себе современные технологии выращивания скота они могут уже сегодня.
Для получения максимальной выгоды животноводам посоветовали не только выращивать скот, но и строить свои забойные цеха и налаживать каналы сбыта. А чтобы завоевать доверие покупателей и схема «от фидлота до прилавка» работала без сбоев, особое внимание уделить качеству продукта. Аграрии региона вполне могут прокормить натуральным и экологически чистым мясом всех жителей Башкортостана, избавив магазины и школьные столовые от бразильского или уругвайского импорта.
Участниками семинара стали как опытные животноводы, так и начинающие. Говорят о пользе мероприятия. Из нового узнали о том, что фидлоты, которые они планируют построить у себя в хозяйствах, обязательно должны быть под уклоном, чтобы не скапливались лужи. Это одно из требований для получения качественного продукта, а соответственно, и прибыли. Эти и другие секреты будут доступны и другим животноводам региона. Зональные семинары будут продолжены по всей республике.
Автор: Азат Садреев