«Экологически чистое, правильное мясо»: в Башкирии животноводы обсудили развитие отрасли

Скотоводы мясной отрасли поборются за рентабельность с крупными индустриальными фермами молочного направления. В своём сентябрьском указе Глава Башкортостана дал поручение увеличить ежегодное производство мяса с нынешних 410 тысяч тонн до полумиллиона. Этот рынок пока нестабилен, даже в школьном питании встречаются импортные мясные брикеты неизвестного качества.

Ситуацию готовы исправить башкирские животноводы. При этом работать по старинке уже невыгодно. Новые пути развития обсуждали на выездном совещании в Караидельском районе.

Канадские герефорды чувствуют себя в Караидельском районе как дома. И хотя доить их нельзя – всё молоко уходит на кормление телят – животноводы отдают предпочтение им за мясные качества. Привес в сутки может превышать один килограмм. При этом в содержании данная порода неприхотлива. Бычки могут набрать оптимальный вес даже под открытым небом.

Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан: «Технология выращивания мяса при минимальных затратах. Здесь нет каких-либо больших строений, сооружений. Используя минимальные вложения, мы получаем достаточно хорошее, экологически чистое, что немаловажно, правильное мясо. Без использования гормонов, без использования добавок, только на естественных условиях».

Экскурсию по крупнейшему хозяйству Караидельского района устроили животноводам из 13 муниципалитетов республики. Повысить компетенцию в мясном скотоводстве – главная цель зонального семинара. Гостей познакомили с методикой получения натурального продукта без использования различных стимуляторов роста, делая упор на экологичность. Важно не прогадать с породой скота. При правильном уходе цена на различные части туши герефорда на прилавке может варьироваться от 300 до тысячи рублей за килограмм.

Альберт Мухаметьяров, генеральный директор животноводческого хозяйства: «Мы долго думали, считали, читали, и герефордовская порода географически, климатически очень подходит под наши условия. Поэтому мы её выбрали, не жалеем. Купили много племенного скота, он у нас прижился. Даёт хорошие результаты по привесу и по выходу мяса при забое. Поэтому мы рады, и советуем другим тоже этой породой заниматься».

Бычков для забоя хозяйство выращивает в фидлоте под открытым небом. Построить его можно в любом крестьянско-фермерском хозяйстве. А современные откормочные площадки при крупных животноводческих комплексах возведёт итальянская компания «Кремонини». В Фёдоровском районе начало работ запланировано на первое полугодие 2020-го, в Бураевском районе строительство уже ведется. И хотя для участников семинара такие объемы пока только снятся, позволить себе современные технологии выращивания скота они могут уже сегодня.

Ильмир Абдуллин, фермер /Салаватский район/: «Я начинающий фермер, и в этом году получил грант. Это для меня очень хорошая поддержка со стороны государства. Покупаю симментальскую породу крупного рогатого скота. У меня тоже мясное направление. В дальнейшем у меня в планах увеличить поголовье КРС для начала хотя бы до 200 голов».

Для получения максимальной выгоды животноводам посоветовали не только выращивать скот, но и строить свои забойные цеха и налаживать каналы сбыта. А чтобы завоевать доверие покупателей и схема «от фидлота до прилавка» работала без сбоев, особое внимание уделить качеству продукта. Аграрии региона вполне могут прокормить натуральным и экологически чистым мясом всех жителей Башкортостана, избавив магазины и школьные столовые от бразильского или уругвайского импорта.

Участниками семинара стали как опытные животноводы, так и начинающие. Говорят о пользе мероприятия. Из нового узнали о том, что фидлоты, которые они планируют построить у себя в хозяйствах, обязательно должны быть под уклоном, чтобы не скапливались лужи. Это одно из требований для получения качественного продукта, а соответственно, и прибыли. Эти и другие секреты будут доступны и другим животноводам региона. Зональные семинары будут продолжены по всей республике.