В Башкирии первый в России карманный компьютер ветеринара помог найти дом потерявшегося кота

Чтобы проверить паспорт животного, теперь достаточно гаджета, напоминающего смартфон. Первый карманный компьютер ветеринара в России стали применять в Башкортостане. Приборы получили 10 участковых ветврачей Стерлитамака, при помощи нового аппарата уже нашли одного потерявшегося питомца.

Чёрного кота в ветклинику принесли случайные прохожие. Животное замерзало на улице. Хотели забрать домой, но дом, оказалось, у Кузи уже был. У питомца есть паспорт – он закодирован в подкожном чипе. В ближайшее время беглеца вернут хозяину.

Республика Башкортостан, город Стерлитамак. Также мы можем определить геолокацию. Вот, приближаем. Артёма, 142 дом. Алия Юсупова, ветеринарный врач

Новый прибор, который помог найти хозяина Кузи, – это карманный компьютер. На нём установлено специально приложение для поиска животных. Гаджет должен облегчить работу ветеринаров.

Как сейчас пока ещё идентифицируют животных? Например, с помощью сканера. Причём каждый узконаправленный. Этот для подкожных чипов, есть ещё для внешних. Здесь высвечивается номер, который потом вводят на компьютере. Или сразу вместо трех устройств можно использовать всего одно, напоминающее смартфон.

Если чипа у животного ещё нет, зарегистрировать его можно тоже с помощью нового карманного компьютера ветеринара. Все данные вбиваются, не отходя от коровы – прямо на ферме. Эту бурёнку привезли в хозяйство недавно, дали символичное имя.

– Мы можем зарегистрировать животное и даже дать кличку животного. – И как эту корову назвали? – Давайте в честь Дня всех влюблённых назовём Валентиной. В данном мобильном приложении мы можем указать наименование владельца, масть животного, породу, кличку, дату рождения и провести первичную вакцинацию. Всё это будет отражаться в мобильном приложении и при синхронизации в дальнейшем, то есть в любом регионе можно будет увидеть это животное. Руслан Хуснутдинов, представитель Национальной системы учёта и регистрации животных

Принтер умещается на ладони. Он нужен для печати акта, который напоминает чек. На нём все данные о вакцинации. К слову, прививки – это обязательное условие при регистрации крупного рогатого скота.

Акт подшивается и хранится. Такие гаджеты пока есть только в Стерлитамаке. На город – 10 штук. Карманные компьютеры получили участковые ветеринары.

Проектом заинтересовались в других регионах. Мобильность – главное преимущество. Сегодня только усов, лап и хвоста уже недостаточно для идентификации.