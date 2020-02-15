В Уфе прошли мастер-классы хирургов по оперированию печени

Мастер-класс от ведущего хирурга Сеченовского университета: сегодня в клинике БГМУ провели две операции на печень. В первом случае лапароскопическим методом пациенту удалили часть органа, пораженного паразитами, в другой операционной тем временем врачи имели дело с опухолью. За происходящим в режиме онлайн наблюдали студенты Башкирского медуниверситета.

На операционном столе женщина 44 лет. Диагноз – альвеококкоз. У пациентки паразитарное поражение печени. Подхватить заразу можно, если употреблять сырое или недоваренное мясо, особенно диких животных. Переносчиками болезни могут быть и домашние питомцы.

Эдуард Галлямов, заведующий кафедрой общей хирургии Сеченовского университета г. Москва: «Будем выполнять лапароскопическую левостороннюю гемигепатэктомию. Эта операция стандартная, отработанная уже, и технологическое обеспечение клиники позволяет выполнять любого уровня сложности вмешательства».

Врачам предстоит удалить пораженные паразитами ткани. Операция достаточно сложная. Но у пациентки есть все шансы к нормальной жизни в будущем. Печень – орган способный к регенерации, говорит Эдуард Галлямов. Завкафедрой Сеченовского университета и выходец из нашей республики в Уфу приезжает нередко. В этот раз за мастер-классом опытного хирурга из лекционного класса наблюдают башкирские коллеги, студенты и ординаторы БГМУ.

Ильдар Кадаев, ординатор Башкирского государственного медицинского университета: «Чтобы ординаторы профессионально росли, они должны наблюдать не только такие операции частные, так скажем, но и обширные операции, серьезные. Естественно, всем докторам, не только ординаторам, любому врачу-хирургу будет интересно посмотреть мастерство специалиста высокого уровня».

А в другой операционной клиники БГМУ сегодня работал еще один специалист высокого уровня – Мажит Нартайлаков, под руководством которого в республике еще в 2013 году была проведена первая трансплантация печени. В этот раз хирургу с ассистентами предстояло удалить опухоль. Операция производилась открытым способом, так как пациенту диагностировали двустороннее поражение органа.

Мажит Нартайлаков, заведующий кафедрой Башкирского государственного медицинского университета: «Опухолевидное образование в левой доли печени и отдельный еще дополнительный узел в правой доли печени, то есть операция будет расширенная».

Среди наблюдающих за ходом операции не только студенты, но и практикующие врачи, за плечами которых не один десяток хирургических вмешательств. Несмотря на это, все участники мастер-класса, не отрываясь от монитора, следили за действиями опытных коллег. Ведь если человек выбрал профессию лечить людей, значит, должен быть готов к постоянному совершенствованию.