В Уфе прошли памятные мероприятия в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Сегодня в Уфе прошли памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В рядах ограниченного контингента прошли службу более 9 тысяч призывников из Башкортостана, из которых 343 солдата погибли. Минута молчания, полевая кухня и концерт – как в Уфе почтили память погибших в Афганистане солдат?

Минута молчания в память о тех, кто погиб на Афганской войне. В Уфе памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, начались у мемориала «Скорбящая мать». В парке Победы собрались не только воины-интернационалисты, принимавшие участие в той войне, но и родители тех, кто не вернулся живым домой. Они оставили сотни гвоздик у обелиска. Вытирая слезы, с гордостью говорят, что их дети защищали Родину.

«Я считаю, что наши дети защищали и нашу спокойную жизнь. Мы сейчас в Башкирии живем спокойно. И наши дети жизнь отдали не просто так. Это стоило их молодой жизни. Нашим детям уже по 20 лет будет, как погибли». Валентина Кисленко

Вечная память ребятам, которые не вернулись. Мы их всегда помним, чтим. Ну, конечно же, это Год памяти и славы – в этом году объявлен указом Президента Российской Федерации. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

После митинга во дворце имени Орджоникидзе семьям погибших солдат вручили памятные медали. Здесь же в течение дня работал консультационный центр. Родители, потерявшие детей на Афганской войне, могли задать вопросы представителям различных ведомств и узнать о том, какая им положена помощь.

В Афганской войне принимали участие более 9 тысяч человек из Башкортостана, 343 солдата погибли, а шестеро пропали без вести. Памятную дату отметил и Глава республики. По его словам, выходцы из Башкортостана в Афгане всегда были на хорошем счету, к ним было особое уважение не только со стороны командования, но и местных жителей. «Светлая им память», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Перед городским дворцом культуры развернулась полевая кухня. Гости могли попробовать солдатскую кашу и согреться чаем. Владимир Овечкин служил в Афганистане с 1981 по 83 год. Солдат воевал в составе танкового взвода. Сегодня на мероприятие пришел с внуками.

В городском дворце культуры прошел концерт, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Со сцены прозвучали не только слова поддержки и благодарности родным и близким погибших солдат, но и тем, кто вернулся оттуда живым. На этом памятные мероприятия в Уфе не заканчиваются. В парке Победы планируют установить памятник, который объединяет несколько поколений десантников, в том числе и тех, кто служил в Афганистане. Мемориал планируют открыть уже 2 августа.