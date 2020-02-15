В Уфе прошли памятные мероприятия в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Сегодня в Уфе прошли памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В рядах ограниченного контингента прошли службу более 9 тысяч призывников из Башкортостана, из которых 343 солдата погибли. Минута молчания, полевая кухня и концерт – как в Уфе почтили память погибших в Афганистане солдат?
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Минута молчания в память о тех, кто погиб на Афганской войне. В Уфе памятные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, начались у мемориала «Скорбящая мать». В парке Победы собрались не только воины-интернационалисты, принимавшие участие в той войне, но и родители тех, кто не вернулся живым домой. Они оставили сотни гвоздик у обелиска. Вытирая слезы, с гордостью говорят, что их дети защищали Родину.
После митинга во дворце имени Орджоникидзе семьям погибших солдат вручили памятные медали. Здесь же в течение дня работал консультационный центр. Родители, потерявшие детей на Афганской войне, могли задать вопросы представителям различных ведомств и узнать о том, какая им положена помощь.
В Афганской войне принимали участие более 9 тысяч человек из Башкортостана, 343 солдата погибли, а шестеро пропали без вести. Памятную дату отметил и Глава республики. По его словам, выходцы из Башкортостана в Афгане всегда были на хорошем счету, к ним было особое уважение не только со стороны командования, но и местных жителей. «Светлая им память», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
Перед городским дворцом культуры развернулась полевая кухня. Гости могли попробовать солдатскую кашу и согреться чаем. Владимир Овечкин служил в Афганистане с 1981 по 83 год. Солдат воевал в составе танкового взвода. Сегодня на мероприятие пришел с внуками.
В городском дворце культуры прошел концерт, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Со сцены прозвучали не только слова поддержки и благодарности родным и близким погибших солдат, но и тем, кто вернулся оттуда живым. На этом памятные мероприятия в Уфе не заканчиваются. В парке Победы планируют установить памятник, который объединяет несколько поколений десантников, в том числе и тех, кто служил в Афганистане. Мемориал планируют открыть уже 2 августа.
Автор: Айгуль Резяпова