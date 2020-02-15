В Уфе эксперты обсудили вопросы сохранения наскальных рисунков пещеры Шульган-Таш

Необходимо наблюдать и за микроорганизмами, и за климатом в пещере. И сейчас нам необходимо разработать мониторинг именно сохранности самих рисунков. Потому что мониторинг климата в пещере и других объектов проводится давно и успешно. Но именно специалисты по скальным рисункам сейчас должны сказать, как проводить мониторинг. Потому что пока такой технологии мониторинга нет.

Елена Леванова, заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН