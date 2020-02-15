В Уфе эксперты обсудили вопросы сохранения наскальных рисунков пещеры Шульган-Таш

Научный подход к сохранению наскального искусства. Ведущие эксперты и учёные обсудили в Уфе вопросы консервации и мониторинга древних изображений в пещере Шульган-Таш. Специалисты разного профиля, в том числе реставраторы, имеющие опыт работы на памятниках наскального рисунка в России и за рубежом, объединили усилия для доработки досье известной пещеры.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Документы нужны для включения Каповой пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2020 год. Более детальную работу ученые продолжат на месте. В воскресенье учёные отправятся в Бурзянский район, где в течение двух дней будут искать ответ на вопрос, как лучше законсервировать и сохранить уникальные наскальные рисунки в пещере.

Необходимо наблюдать и за микроорганизмами, и за климатом в пещере. И сейчас нам необходимо разработать мониторинг именно сохранности самих рисунков. Потому что мониторинг климата в пещере и других объектов проводится давно и успешно. Но именно специалисты по скальным рисункам сейчас должны сказать, как проводить мониторинг. Потому что пока такой технологии мониторинга нет.

Елена Леванова, заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН