В Уфе эксперты обсудили вопросы сохранения наскальных рисунков пещеры Шульган-Таш

Научный подход к сохранению наскального искусства. Ведущие эксперты и учёные обсудили в Уфе вопросы консервации и мониторинга древних изображений в пещере Шульган-Таш. Специалисты разного профиля, в том числе реставраторы, имеющие опыт работы на памятниках наскального рисунка в России и за рубежом, объединили усилия для доработки досье известной пещеры.
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Документы нужны для включения Каповой пещеры в список всемирного наследия ЮНЕСКО на 2020 год. Более детальную работу ученые продолжат на месте. В воскресенье учёные отправятся в Бурзянский район, где в течение двух дней будут искать ответ на вопрос, как лучше законсервировать и сохранить уникальные наскальные рисунки в пещере.