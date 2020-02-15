«Салават Юлаев» уступил СКА в овертайме

Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили в домашнем матче СКА из Санкт-Петербурга в овертайме. Основное время завершилось вничью. В составе уфимцев хет-триком отметился Никита Сошников.

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У гостей в основное время дубль у Василия Токранова. Также шайбы забросили Лукас Бенгтссон и Сергей Плотников. За несколько минут до конца третьего периода Владислав Картаев сделал счет 4:4 и перевел игру в овертайм.

После окончания основного времени судьи удалили Линуса Умарка и Теему Хартикайнена. СКА реализовали преимущество 5 на 3. Хет-трик на счету Токранова. 5:4 – победа гостей.

Автор: Артем Кочешев