«Салават Юлаев» уступил СКА в овертайме

Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили в домашнем матче СКА из Санкт-Петербурга в овертайме. Основное время завершилось вничью. В составе уфимцев хет-триком отметился Никита Сошников.

У гостей в основное время дубль у Василия Токранова. Также шайбы забросили Лукас Бенгтссон и Сергей Плотников. За несколько минут до конца третьего периода Владислав Картаев сделал счет 4:4 и перевел игру в овертайм.