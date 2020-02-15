В Уфе шорт-трекисты Башкирии взяли серебро Кубка России

В Уфе продолжается финал Кубка России по шорт-треку. Сегодня прошли соревнования на 500-метровке и в смешанной эстафете. Башкирские спортсмены выиграли одну медаль.

Серебро завоевал квартет в составе Анастасии Мигуновой, Варвары Андреевой, Нила Кабирова и Ильнура Камалова. Завтра соревнования в центре шорт-трека продолжатся. Победители определятся на дистанциях 1000, 3000 метров и эстафеты среди мужчин и женщин.