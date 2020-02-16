Поиски двадцатилетнего парня в Башкирии официально прекращены

Вчера, 15 января, ближе к ночи, стало известно о местонахождении 20-летнего Артура Хальфеева. Также появилась информация и о состоянии пропавшего. Об этом известили волонтеры, принимавшие участие в поисках.

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Напомним, Артур - уроженец Уфы. Он пропал еще 25 января - три недели назад. А 8 февраля родственники, не найдя себе места от горя, были вынуждены обратиться за помощью в поисках.

К счастью, все обошлось. Артур Хальфеев был найден живым и доставлен домой к родственникам. Детали произошедшего и причины исчезновения пока не сообщаются.

Фото: Интернет