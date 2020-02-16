Появилась информация о жителе Башкирии, пропавшем при загадочных обстоятельствах

Напомним, 34-летний Александр пропал при достаточно загадочных обстоятельствах почти неделю назад, еще 10 февраля. Он ушел в неизвестном направлении, и ни у кого не было даже мысли, где он мог находиться. Родственники и близкие, конечно же, сразу забили тревогу. , 34-летний Александр пропал при достаточно загадочных обстоятельствах почти неделю назад, еще 10 февраля. Он ушел в неизвестном направлении, и ни у кого не было даже мысли, где он мог находиться. Родственники и близкие, конечно же, сразу забили тревогу.