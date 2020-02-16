Появилась информация о жителе Башкирии, пропавшем при загадочных обстоятельствах

Волонтеры из отряда «Отклик» поделились важной информацией. Она касается Александра Емелева, уроженца Стерлитамака. Теперь стало известно, что с ним случилось.
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Напомним, 34-летний Александр пропал при достаточно загадочных обстоятельствах почти неделю назад, еще 10 февраля. Он ушел в неизвестном направлении, и ни у кого не было даже мысли, где он мог находиться. Родственники и близкие, конечно же, сразу забили тревогу. , 34-летний Александр пропал при достаточно загадочных обстоятельствах почти неделю назад, еще 10 февраля. Он ушел в неизвестном направлении, и ни у кого не было даже мысли, где он мог находиться. Родственники и близкие, конечно же, сразу забили тревогу.
Сейчас, к счастью, стало известно, что это история со счастливым концом. Александр вернулся домой. Детали поисковой операции, правда, пока не сообщаются.
Фото: Интернет