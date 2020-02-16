В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек

Этим утром, 16 февраля, в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген Гольф» столкнулись лоб в лоб, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Водитель «Гольфа» умер практически сразу.

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ДТП случилось вблизи села Москово. Инцидент оказался настолько серьезен, что потребовалась помощь не только медиков, но и спасателей. Оказалось, что погибший был зажат внутри машины.

Спасатели отключили аккумулятор «Фольксвагена», чтобы автомобиль не воспламенился, после чего высвободили тело водителя. Точные обстоятельства автоаварии сейчас не установлены. Это выясняют полицейские.