В Башкирии в лобовом столкновении погиб человек

Этим утром, 16 февраля, в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. «Мерседес-Бенц» и «Фольксваген Гольф» столкнулись лоб в лоб, сообщает Госкомитет РБ по ЧС. Водитель «Гольфа» умер практически сразу.

ДТП случилось вблизи села Москово. Инцидент оказался настолько серьезен, что потребовалась помощь не только медиков, но и спасателей. Оказалось, что погибший был зажат внутри машины.