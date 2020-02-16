«Она здесь завсегдатай»: лису заметили на улице в Уфе

Сегодня, 16 февраля, уфимец поделился в соцсетях видео, на которое попала лиса. Как рассказал автор ролика, животное он заметил на улице Менделеева вблизи ВДНХ. Лиса стояла посреди автодороги.

Она не решалась перебежать на противоположную сторону, хотя на момент съемки машин вблизи не наблюдалось. Уфимец предусмотрительно притормозил перед животным, чтобы нечаянно не сбить его. Пользователи соцсетей предположили, что именно голод толкнул лису выйти к людям.

Это нормальное явление в последние годы. Она здесь завсегдатай, уже не в первый раз тут бегает. К мусорным бакам утром подходит на Менделеева. Маргарита К., очевидец

По словам уфимцев, кроме улицы Менделеева, целое семейство лисиц часто замечают вблизи улицы Авроры. Комментаторы отметили, что в последнее время участились случаи присутствия диких зверей в городской среде. Так, двумя неделями ранее в уфимском дворе По словам уфимцев, кроме улицы Менделеева, целое семейство лисиц часто замечают вблизи улицы Авроры. Комментаторы отметили, что в последнее время участились случаи присутствия диких зверей в городской среде. Так, двумя неделями ранее в уфимском дворе нашли рысь..