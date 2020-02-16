На границе Башкирии зафиксировали два землетрясения

Между Башкирией и Челябинской областью сейсмографы зарегистрировали два подземных толчка. Об этом сообщает cheltv.ru со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных. Оба землетрясения произошли 12 февраля.

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Специальные датчики определили источником сигнала именно границу республики с соседней областью. Самый мощный толчок произошел в районе складок Уральских гор, вблизи населенных пунктов Ашаево и Новобелокатай у Нязепетровска. Магнитуда этого землетрясения зафиксирована на отметке 3.0.

Немного слабее колебания земли были неподалеку от поселений Мусино, Кулушево и Кутуево - 2.8. Как утверждают специалисты, толчки такой мощности совершенно не несут угрозы для жителей и построек. Их могут почувствовать лишь очень чувствительные люди и только внутри каких-либо зданий.