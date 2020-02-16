На границе Башкирии зафиксировали два землетрясения

Между Башкирией и Челябинской областью сейсмографы зарегистрировали два подземных толчка. Об этом сообщает cheltv.ru со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных. Оба землетрясения произошли 12 февраля.

Специальные датчики определили источником сигнала именно границу республики с соседней областью. Самый мощный толчок произошел в районе складок Уральских гор, вблизи населенных пунктов Ашаево и Новобелокатай у Нязепетровска. Магнитуда этого землетрясения зафиксирована на отметке 3.0.

Немного слабее колебания земли были неподалеку от поселений Мусино, Кулушево и Кутуево - 2.8. Как утверждают специалисты, толчки такой мощности совершенно не несут угрозы для жителей и построек. Их могут почувствовать лишь очень чувствительные люди и только внутри каких-либо зданий.