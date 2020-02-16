В Башкирии двое мужчин угорели в деревянной постройке

Сегодня, 16 февраля, в деревне Абзаново, расположенной в Зианчуринском районе, произошел пожар. К сожалению, возгорание унесло жизнь двоих мужчин. По данным МЧС республики, им было около 54 и 62 лет.

Сигнал о пожаре поступил в 7 часов утра. Пожарные приехали на место и обнаружили, что огонь распространился по деревянной постройке. Судя по всему, изначально она не была предназначена для проживания, но после переделана под нужды владельцев.

Полностью потушить пожар удалось 40 минут спустя. Когда спасатели нашли пострадавших, помочь им было уже нельзя. Причины происшествия сейчас выясняют эксперты.