В Уфе было выявлено большое количество нарушений при перевозке школьников

Также прокуратура обратила внимание, что у водителей нет надлежащего маршрута, в котором был бы указан пункт отправления, место промежуточных остановок и пункт прибытия. Также в этом же маршруте обязательно должны быть указаны места остановок, в которых школьники могли бы поесть, отдохнуть и поспать (в случае поездки, запланированной на несколько дней). Еще постановление администрации не отражает надлежащее требование к стажу работы водителя.