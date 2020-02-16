В Уфе было выявлено большое количество нарушений при перевозке школьников

Накануне прокуратура Уфы провела проверку в постановлении городской администрации. Было обнаружено, что при перевозке учеников школ присутствует множество нарушений. Как минимум, автобусы не оборудованы ремнями безопасности.

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Также прокуратура обратила внимание, что у водителей нет надлежащего маршрута, в котором был бы указан пункт отправления, место промежуточных остановок и пункт прибытия. Также в этом же маршруте обязательно должны быть указаны места остановок, в которых школьники могли бы поесть, отдохнуть и поспать (в случае поездки, запланированной на несколько дней). Еще постановление администрации не отражает надлежащее требование к стажу работы водителя.

Исходя из всего вышесказанного, городская прокуратура направляет протест, призванный оспорить документ и внести в него соответствующие поправки. Данный акт был уже рассмотрен. Сейчас уже в постановление вносятся надлежащие изменения, чтобы исправить положение при перевозке учеников муниципальных школ.

Фото: Интернет