В Москве открылся ресторан национальной кухни «Башкортостан»

В Москве открыли свой Башкортостан. Так назвали ресторан национальной кухни рядом со станцией метро «Красные Ворота». На официальном открытии собрались известные уроженцы Башкортостана, среди которых Аскар Абдразаков, Алсу и Элвин Грей.

Башкортостан – вкусный и мелодичный – теперь и в Москве. На сцене – живое звучание курая. На стенах, словно из окна, – родные пейзажи, на столе – зур бялеш по бабушкиному рецепту. Верх у блюда срезан, содержимое аккуратно накладывается в тарелки. Составление меню, приготовление и традиционная подача – были приглашены повара из Башкортостана.

На неделе прошло официальное открытие «Башкортостана» в Москве, техническое – ещё в конце прошлого года. Место облюбовали известные земляки, переехавшие в столицу России. Поход в ресторан, словно возвращение на Родину, только гастрономическое.

Алсу: «Мы здесь частенько бываем. Так что, может быть, увидимся. Здесь очень много вкусных блюд, которые даже я не пробовала в детстве».

Элвин Грей: «С 2010 года живу в Москве, хожу в различные рестораны. Есть кавказские, украинские, русские. Ну, разные-разные. Чего-то своего не хватало».

Аскар Абдразаков: «Я могу приводить сюда своих друзей. Не нужно рассказывать – нужно просто привести в этот прекрасный ресторан».

В Москве около сотни гастрономических экскурсий, в том числе и национальных. Одной из точек маршрута может стать и Башкортостан.

Мехмет Самсар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве: «Потенциальные туристы, которые попробуют башкирскую кухню, естественно, у них появится интерес посетить Уфу, посетить Башкортостан. И мы будем способствовать».

Башкирская еда в Москве уже была. Кафе рядом с метро «Перово» так и называлось – «Башкорт ашы». В конце прошлого века туда приезжал народный поэт Мустай Карим, чтобы встретиться со студентами из республики. Национальные традиции нельзя забывать, считает Глава Башкирии Радий Хабиров, тем более, на Родине. Новые рестораны башкирской кухни в скором времени могут появиться и в Уфе.

Радий Хабиров: «У нас один-два ресторана, которые более-менее. Но вот подождите немножко. Два больших проекта сейчас мы ведём, которые именно будут ресторанами башкирской кухни».

Национальная кухня – часть национальной истории. И если традиционные костюмы уже не носят в повседневной жизни, предметы быта прошлых веков вряд ли кто-то использует, хотя, несомненно, об этом помнят и хранят в музее. А вот еду, которую готовили предки 100 лет назад, готовят и сегодня.