«Мнения разные»: в Башкирии запустили голосование о введении единой формы для школьников

Единая школьная форма – быть или не быть? Таким вопросом задались в Министерстве образования Башкирии. Ведомство проводит опрос среди учеников, родителей и учителей.

Предлагается ввести в регионе стандарт одежды для всех школ. Мнения разделились. Сейчас в Башкортостане единую форму заказывают только на уровне школ или районов. Почему школьников хотят одеть одинаково и что об этом думают они сами?

– У каждого ребенка свое видение композиционного решения, своё видение цвета. Кто-то пишет яркими темными красками, кто-то – светлыми. Это всё зависит от индивидуальности.

Её они стараются по максимуму выразить в своих работах. Здесь не найти двух похожих картин. А вот внешний вид школьников художественного интерната – как под копирку. Вроде бы, творческие натуры, но школьная форма едина для всех. И большинство учеников искренне за.

Логотип, кстати, разрабатывали сами ученики РХГИ. Когда было решено вводить единую форму, в интернате объявили конкурс на лучшую идею. Выиграла кисточка на фоне флага Башкортостана из полос акварели. Единая школьная форма, считают педагоги, дисциплинирует и уравнивает, но не с целью скрыть индивидуальность учеников.

Разия Матьякубова, заместитель директора по воспитательной работе РХГИ им. К.А.Давлеткильдеев: «У детей нет такого, что вот богатый надел более шикарный костюм, а я надел более попроще. У них одинаковая форма. Я всегда на линейке говорю, что я носила школьную форму – коричневая форма и белый праздничный фартук – с гордостью».

Форма советского образца, кстати, не забыта. Для школьниц уже стало традицией надевать её на последний звонок. А в художественном интернате и вовсе выпускницы 11 класса ходят в ней последнюю четверть. Многие из учеников гимназии в будущем мечтают стать дизайнерами одежды. И мы решили узнать, что для них идеальная школьная форма.

Чтобы угодить всем, видимо, нужно несколько комбинаций одежды. Но вполне возможно, что скоро в Башкортостане появится единая форма для всех школьников.

Министерство образования сейчас проводит сбор мнений: стоит ли вводить стандарт в одежде учеников? Для этого созданы три опросника – для родителей, учителей и тех, кому придется носить эту форму – школьников. Здесь необходимо ответить «за» или «против», указать цвет и то, насколько быстро должен состояться переход к единой школьной форме.

Опрос продлится до 20 февраля. Уже проголосовало 85 тысяч родителей и полсотни тысяч школьников.

Жанна Миникеева, начальник отдела госполитики в сфере общего образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан: «Мнения разные. Но если взрослые предпочитают введение единой формы, то дети менее склонны к этому, согласия с единой школьной формы у них ниже».

В республике уже около 20 районов республики выбрали для себя унифицированную форму. В Уфе чаще всего единую одежду для учеников выбирают гимназии, рассказывает Изольда Абдрахманова, владелица ателье. Это своего рода подчеркивание принадлежности к учебному заведению. Для школ индивидуально разрабатываются фасоны, символика.

Изольда Абдрахманова, директор ателье: «Я думаю, не все школы согласятся ходить одинаково. Потому что в каждой школе есть своя стилистика, цветовая гамма. Я думаю, лучше разрабатывать для каждой школы свою форму. Когда они будут участвовать на олимпиадах, каких-то там мероприятиях, будет видно, что это – 39-я школа, а это другая. По школьной форме они будут отличаться, будет видно кто из какой школы».

Сейчас многих, говорят в Министерстве образования, волнует цвет будущей формы и стоимость, если всё-таки будет решено перейти к единой. Поэтому на школьном форуме «Взлетай» через две недели будет организована площадка для обсуждения. А вот многих учеников больше волнует, как бы не затеряться в серой массе. Но тут легко выйти из положения. Выделиться можно и с помощью украшений или, например, обуви. Иногда достаточно повязать ремень, чтобы изменить образ.