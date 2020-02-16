Ремонт или деньги?: в России могут узаконить натуральное возмещение

Не деньгами, а ремонтом смогут компенсировать ущерб по недвижимости. Всероссийский союз страховщиков предложил узаконить натуральное возмещение. По сути, это аналог того, что уже используется в автогражданке, когда автомобиль после ДТП страховщики сдают в авторизованные сервисы.

Но, одно дело – восстановить машину, другое – сделать ремонт квартиры после пожара или затопления. Корреспондент БСТ попытался понять, с какими проблемами могут столкнуться клиенты и компании при выплатах в "натуре".

Ремонт в её случае – не прихоть, а необходимость. На обновление интерьера квартиры Тамару Мазину подтолкнул сосед сверху, который затопил пенсионерку. В результате пришлось поменять обои и заново вешать навесной потолок. В этой ситуации, говорит женщина, порадовало только одно: недвижимость была застрахована, а потому все расходы покрыла компания.

Тамара Мазина, клиент страховой компании: «Это хлопотно. Если бы не было этого затопа, было бы всё нормально. Я бы не ходила и не делала бы. Пусть бы взяли на себя ремонт, я бы не отказалась. Мне бы было меньше беготни»

На неделе Всероссийский союз страховщиков предложил избавить клиентов от еще одной головной боли, а именно, узаконить натуральный способ возмещения ущерба. То есть вместо денег Тамара Ивановна могла бы получить готовый ремонт.

Предлагается «изменить описание предмета договора страхования в пункте 1 статьи 929 ГК РФ так, чтобы оно учитывало возможность не только возмещения убытков (как это предусмотрено действующей редакцией), но и исполнения в форме натурального возмещения. Форма возмещения должна определяться по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом».

Сейчас натуральное возмещение активно используется в автостраховании. В случае ДТП пострадавшему не выплачивают денег по ОСАГО, а направляют в автосервис. У водителей стало меньше волокиты с ремонтом, но и меньше выбора.

Адвокат Вероника Рустамова на собственной машине ощутила разницу денежного и натурального возмещения. Страховщики, например, ограничивают выбор сервисов, где можно делать ремонт.

Вероника Рустамова, адвокат: «Пришлось проезжать все эти сервисы, смотреть их оснащение, чтобы понять, где машину нормально отремонтируют. Читать отзывы. Всегда проще забрать деньгами и уехать туда, где ты знаешь, что все будет хорошо».

По закону ремонт по ОСАГО должен осуществляться только с использованием новых комплектующих. Стоимость запчастей указана в специальном реестре. И в этой части определенные трудности возникают уже у автосервисов. Не всегда, например, цена из списка совпадает с тем, что на рынке.

Арслан Халиуллин, мастер-приемщик кузовного цеха: «Цены иногда расходятся. Этап согласования, так скажем, самый долгий. Сначала скрытые повреждения согласовываем – это один этап. Далее согласовываем калькуляцию стоимости ремонта. Когда автомобиль уже сюда попадает – делаем быстро».

Не получится ли так, что и ремонтные бригады при натуральном возмещении будут пытаться сэкономить на стройматериалах? Этап калькуляции действительно один из самых долгих. И во многом скорость согласования зависит от того, насколько тщательно будет произведена оценка.

Наталья Бачманова, эксперт-оценщик: «При оценке рыночной стоимости повреждения мебели учитывается ее состояние на момент осмотра, степень повреждения – возможно ли ее восстановить. От стоимости новой мебели делаются корректировки по проценту износа, по состоянию на момент осмотра и по проценту поврежденности».

Средняя цена страховки недвижимости на сегодня – около шести тысяч рублей. Натуральное возмещение может увеличить расходы, что скажется и на стоимости услуги. Сами страховщики к новшеству относятся сдержанно: все-таки деньгами компенсировать ущерб проще.

Елена Рябова, директор филиала страховой компании: «По аналогии, скорее всего, за качество ремонта опять будет отвечать страховщик. Это несколько усложняет сам процесс урегулирования. Но с другой стороны дает конкурентное преимущество той компании, которая сделает это качественно и в определенные сроки. Когда мы возмещаем ущерб, то если есть повреждения, мы оплачиваем ни одну стену, мы оплачиваем оклейку всей комнаты. Если поврежден диван и его одна ручка, никто не платит за одну часть. Оплачивается полное восстановление данного дивана».

В Москве и Московской области один из федеральных страховщиков уже реализует натуральное возмещение по недвижимости. Однако в Башкортостане опцию пока не запустили, так как не смогли аккредитовать подрядную организацию. Эксперты пока не берутся давать оценку того, насколько услуга будет популярна. Все-таки в целом недвижимость люди страхуют не так охотно.