Ремонт или деньги?: в России могут узаконить натуральное возмещение

Не деньгами, а ремонтом смогут компенсировать ущерб по недвижимости. Всероссийский союз страховщиков предложил узаконить натуральное возмещение. По сути, это аналог того, что уже используется в автогражданке, когда автомобиль после ДТП страховщики сдают в авторизованные сервисы.
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Но, одно дело – восстановить машину, другое – сделать ремонт квартиры после пожара или затопления. Корреспондент БСТ попытался понять, с какими проблемами могут столкнуться клиенты и компании при выплатах в "натуре".
Ремонт в её случае – не прихоть, а необходимость. На обновление интерьера квартиры Тамару Мазину подтолкнул сосед сверху, который затопил пенсионерку. В результате пришлось поменять обои и заново вешать навесной потолок. В этой ситуации, говорит женщина, порадовало только одно: недвижимость была застрахована, а потому все расходы покрыла компания.
На неделе Всероссийский союз страховщиков предложил избавить клиентов от еще одной головной боли, а именно, узаконить натуральный способ возмещения ущерба. То есть вместо денег Тамара Ивановна могла бы получить готовый ремонт.
Сейчас натуральное возмещение активно используется в автостраховании. В случае ДТП пострадавшему не выплачивают денег по ОСАГО, а направляют в автосервис. У водителей стало меньше волокиты с ремонтом, но и меньше выбора.
Адвокат Вероника Рустамова на собственной машине ощутила разницу денежного и натурального возмещения. Страховщики, например, ограничивают выбор сервисов, где можно делать ремонт.
По закону ремонт по ОСАГО должен осуществляться только с использованием новых комплектующих. Стоимость запчастей указана в специальном реестре. И в этой части определенные трудности возникают уже у автосервисов. Не всегда, например, цена из списка совпадает с тем, что на рынке.
Не получится ли так, что и ремонтные бригады при натуральном возмещении будут пытаться сэкономить на стройматериалах? Этап калькуляции действительно один из самых долгих. И во многом скорость согласования зависит от того, насколько тщательно будет произведена оценка.
Средняя цена страховки недвижимости на сегодня – около шести тысяч рублей. Натуральное возмещение может увеличить расходы, что скажется и на стоимости услуги. Сами страховщики к новшеству относятся сдержанно: все-таки деньгами компенсировать ущерб проще.
В Москве и Московской области один из федеральных страховщиков уже реализует натуральное возмещение по недвижимости. Однако в Башкортостане опцию пока не запустили, так как не смогли аккредитовать подрядную организацию. Эксперты пока не берутся давать оценку того, насколько услуга будет популярна. Все-таки в целом недвижимость люди страхуют не так охотно.
Автор: Артур Шамсутдинов