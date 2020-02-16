В 2020 году в рамках программы «Башкирские дворики» благоустроят 390 дворов

С 1 мая в Башкирии начнётся очередной этап комплексного благоустройства придомовых территорий. На неделе Глава республики Радий Хабиров потребовал провести все запланированные работы качественно и в срок. Ответственность в случае срыва ремонта дворов будет лежать на руководителях муниципалитетов.
горячие новости
– Хорошо сделали.
Хальфату Хайдарову хотелось бы говорить так о своём дворе, но пока приходится с завистью вспоминать комплексное благоустройство в соседнем. В прошлом году в рамках проекта «Башкирские дворики» в селе Караидель обновили сразу четыре придомовых территории по улице Юрия Гагарина. Уложили новый асфальт, поставили детскую площадку, обновили светильники, отремонтировали подъезды. И вот очередь дошла и до домов по улице Максима Горького. Эти двухэтажки включены в программу на текущий год.
Бюджет проекта «Башкирские дворики» на текущий год вырос на 10% и вплотную приблизился к двум миллиардам рублей. Эту сумму разделят на 390 республиканских дворов, список которых уже определён. Комплексное благоустройство включает в себя установку новых светильников, ограждений, камер видеонаблюдения. Большинство жителей также просят расширить парковочные места и оборудовать безопасные детские игровые площадки.
Жители домов по улице Максима Горького села Караидель с дизайн-проектами своих дворов не только ознакомились, но и распечатали их, чтобы контролировать процесс комплексного ремонта. Тут чётко указано, где будут клумбы, парковки, сушилки для белья, детская площадка. Учтя опыт прошлого года, оплату за работу произведут только после того, как у жильцов не будет никаких нареканий.
Глава Башкортостана также дал поручение рассмотреть варианты поддержки республиканских производителей, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территорий. Решение этой задачи будут искать на выставке в рамках Российского промышленного форума и Весеннего форума ЖКХ, которые пройдут в Уфе в феврале и апреле. Считанные месяцы остаются и до начала комплексного ремонта дворов.
Список дворов в городах и районах Башкортостана, в которых комплексный ремонт пройдет в текущем году, уже определён. Попасть в программу «Башкирские дворики» в 2021-м жители многоквартирных домов могут и самостоятельно. Для этого нужно провести общее собрание собственников помещений МКД, принять решение об участии и до 1 сентября направить заявку в местную администрацию.
Комплексного ремонта в селе Караидель ожидают ещё 20 придомовых территорий. В рамках проекта «Башкирские дворики» благоустроить их планируют до конца 2024 года. Также будет оказана поддержка и инициативам жителей. Так, в доме №12 по улице Горького жильцы изъявили желание утеплить фасад своей двухэтажки. Половину сметной стоимости люди готовы собрать сами. Остальную часть добавит муниципалитет.
Автор: Азат Садреев