В 2020 году в рамках программы «Башкирские дворики» благоустроят 390 дворов

С 1 мая в Башкирии начнётся очередной этап комплексного благоустройства придомовых территорий. На неделе Глава республики Радий Хабиров потребовал провести все запланированные работы качественно и в срок. Ответственность в случае срыва ремонта дворов будет лежать на руководителях муниципалитетов.

– Хорошо сделали.

Хальфату Хайдарову хотелось бы говорить так о своём дворе, но пока приходится с завистью вспоминать комплексное благоустройство в соседнем. В прошлом году в рамках проекта «Башкирские дворики» в селе Караидель обновили сразу четыре придомовых территории по улице Юрия Гагарина. Уложили новый асфальт, поставили детскую площадку, обновили светильники, отремонтировали подъезды. И вот очередь дошла и до домов по улице Максима Горького. Эти двухэтажки включены в программу на текущий год.

Хальфат Хайдаров, житель дома №12А по ул. Максима Горького с. Караидель: «"Башкирские дворики" будут у нас. Выбрали наши два дома, которые рядом стоят. Нам самим нужно держать двор, подъезды в чистоте. Каждый должен это делать, порядок должен быть».

Бюджет проекта «Башкирские дворики» на текущий год вырос на 10% и вплотную приблизился к двум миллиардам рублей. Эту сумму разделят на 390 республиканских дворов, список которых уже определён. Комплексное благоустройство включает в себя установку новых светильников, ограждений, камер видеонаблюдения. Большинство жителей также просят расширить парковочные места и оборудовать безопасные детские игровые площадки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан: «Списки адресные у нас есть, висят. Жители могут посмотреть. А вот окончательная схема – проект двора с объемом асфальтирования, установки МАФов, светильников – это всё есть? Где на них можно посмотреть? Моё контрольное управление пусть это всё на сайтах администраций посмотрят. Не только перечень дворов должен быть, но и дизайн проектов».

Жители домов по улице Максима Горького села Караидель с дизайн-проектами своих дворов не только ознакомились, но и распечатали их, чтобы контролировать процесс комплексного ремонта. Тут чётко указано, где будут клумбы, парковки, сушилки для белья, детская площадка. Учтя опыт прошлого года, оплату за работу произведут только после того, как у жильцов не будет никаких нареканий.

Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства - министр ЖКХ Республики Башкортостан: «Мы определили обязательный перечень работ, который должен быть использован в том или ином дворе. И оплату по выполненным работам мы будем производить уже после приёмки работы населением. Это принципиально важно для нас. Весь строительно-монтажный контроль будет вестись администрациями, населением наших территорий, конечно же, авторский контроль будет вестись теми людьми, которые организовывали и создавали проект того или иного дворика».

Глава Башкортостана также дал поручение рассмотреть варианты поддержки республиканских производителей, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территорий. Решение этой задачи будут искать на выставке в рамках Российского промышленного форума и Весеннего форума ЖКХ, которые пройдут в Уфе в феврале и апреле. Считанные месяцы остаются и до начала комплексного ремонта дворов.

Рафис Давлиев, заместитель главы администрации Караидельского района по строительству: «По ремонтным работам мы ближе к марту объявим конкурсные процедуры. Уже с мая мы зайдём с ремонтом в эти дворы».

Список дворов в городах и районах Башкортостана, в которых комплексный ремонт пройдет в текущем году, уже определён. Попасть в программу «Башкирские дворики» в 2021-м жители многоквартирных домов могут и самостоятельно. Для этого нужно провести общее собрание собственников помещений МКД, принять решение об участии и до 1 сентября направить заявку в местную администрацию.

Комплексного ремонта в селе Караидель ожидают ещё 20 придомовых территорий. В рамках проекта «Башкирские дворики» благоустроить их планируют до конца 2024 года. Также будет оказана поддержка и инициативам жителей. Так, в доме №12 по улице Горького жильцы изъявили желание утеплить фасад своей двухэтажки. Половину сметной стоимости люди готовы собрать сами. Остальную часть добавит муниципалитет.