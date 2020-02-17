«Прыгал из окна»: девушка рассказала о парне, домогавшемся ребенка в Уфе

Следователи продолжают поиски 23-летнего Шакирова Эдуарда Рустемовича, совершившего действия сексуального характера в отношении маленькой девочки. Чудовищное преступление произошло 7 ноября прошлого года. Знакомая подозреваемого немного рассказала о нем.

Оказалось, что Эдуард вел маргинальный образ жизни. Девушка рассказала, что подозреваемый снимал жилье у ее подруги. Сначала парень показался хорошим, однако его характер резко менялся, когда он принимал наркотические вещества.

Он, как бомж, ходил в двухэтажках. Бабушка подруги на него ругалась. Он хороший парень, но наркоман. Из окна прыгал, не понимал, что делает. знакомая Эдуарда

Напомним, злоумышленник домогался ребенка прямо в подъезде дома в микрорайоне «Сипайлово». Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленник скрылся от органов, и вскоре его объявили в федеральный, а затем в международный розыск.