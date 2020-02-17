Интернет-тролли атаковали страницу женщины, погибшей в ДТП в Башкирии

В субботу, 15 февраля, в Иглинском районе Башкирии столкнулись автомобили Renault Duster и Chevrolet NIva. Водитель "Рено" и его супруга скончались на месте происшествия. Кроме того, пять человек были госпитализированы с различными травмами.

Как сообщает Как сообщает КП-Уфа, погибшими оказались 62-летняя Флюра Х. и 58-летний Закий Х. Спустя несколько часов после аварии страницу погибшей атаковали интернет-тролли. , погибшими оказались 62-летняя Флюра Х. и 58-летний Закий Х. Спустя несколько часов после аварии страницу погибшей атаковали интернет-тролли.

Пользователи соцсетей стали оставлять различные комментарии под сообщениями родных и близких погибшей. Многие ставили неуместные стикеры и смайлики. Однако нашлись и те, кто начал оскорблять родственников, выразивших соболезнования на башкирском языке.