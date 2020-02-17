Самолет, летевший из Уфы в Таиланд, полетел в Москву

Сегодня, 17 февраля, самолет, летевший из Уфы в Тайланд, сменил курс после взлета. Сначала воздушное судно кружилось над Уфой, после чего отправилось в Москву. Авиалайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 5:00 по московскому времени.
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Согласно данным электронного табло московского аэропорта, самолет действительно приземлился. В Уфе воздушное судно взлетело в 2 часа ночи. Данные предоставлены сервисом Flightradar.
Причина резкой смены курса воздушного судна неизвестна. Информации о том, будут ли пассажиров пересаживать в другой самолет, также нет.
Фото: Интернет.