Самолет, летевший из Уфы в Таиланд, полетел в Москву

Сегодня, 17 февраля, самолет, летевший из Уфы в Тайланд, сменил курс после взлета. Сначала воздушное судно кружилось над Уфой, после чего отправилось в Москву. Авиалайнер приземлился в аэропорту Шереметьево в 5:00 по московскому времени.