«Душил ремнем»: житель Башкирии угрожал убийством приятелю

По предварительной версии, подозреваемый, приобретя бутылку водки, пришел в гости к потерпевшему. Когда мужчины распили принесенный алкоголь, гость попросил у хозяина его банковскую карту, чтобы сходить в магазин за спиртным. Мужчина ответил отказом, в ответ подозреваемый ударил его пустой бутылкой по голове. Потерпевший отдал карточку. Гость стал требовать сказать ему пин-код. Вновь получив отрицательный ответ, мужчина стал душить брючным ремнем хозяина дома. Опасаясь за свою жизнь, пожилой человек назвал кодовые цифры. После этого нападавший скрылся. Однако воспользоваться картой мужчина не успел - его доставили в полицию.