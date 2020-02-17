Радий Хабиров анонсировал кадровые перестановки в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новых кадровых решениях в республике. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ. Так, в трех районах Башкирии поменялись главы администраций.

Первое назначение, о котором сообщил Хабиров, произошло в Белорецком районе. На место Владислава Миронова назначен Андрей Иванюта. Ранее он занимал должность заместителя председателя комитета Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Сообщается, что Миронов покинул пост главы администрации по собственному желанию.

Андрея Ивановича вы все знаете. Сейчас он вступил в должность исполняющего обязанности главы района. Миронов Владислав перешел на другую работу. Мы его благодарим за долгую работу, он остается вместе с нами и работает. Радий Хабиров, глава Башкирии

Также Радий Хабиров напомнил, что Также Радий Хабиров напомнил, что главой Кигинского района стала Зухра Гордиенко. Он поздравил чиновницу и пожелал ей дальнейших успехов. . Он поздравил чиновницу и пожелал ей дальнейших успехов.