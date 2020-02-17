Радий Хабиров анонсировал кадровые перестановки в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о новых кадровых решениях в республике. Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании в Правительстве РБ. Так, в трех районах Башкирии поменялись главы администраций.
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Первое назначение, о котором сообщил Хабиров, произошло в Белорецком районе. На место Владислава Миронова назначен Андрей Иванюта. Ранее он занимал должность заместителя председателя комитета Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Сообщается, что Миронов покинул пост главы администрации по собственному желанию.
Также Радий Хабиров напомнил, что Также Радий Хабиров напомнил, что главой Кигинского района стала Зухра Гордиенко. Он поздравил чиновницу и пожелал ей дальнейших успехов. . Он поздравил чиновницу и пожелал ей дальнейших успехов.
В Бирском районе республики также произошли кадровые перестановки. Решением муниципального совета врио главы администрации стала Юлия Галковская. Ранее она занимала пост первого заместителя главы Бирского района. Предыдущий руководитель Василий Петров покинул должность по собственному желанию.